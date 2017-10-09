أعلنت شركة “روسنفت” الروسية، عن إكمالها صفقة الاستحواذ على 30% في امتياز شروق قبالة سواحل مصر (شمال)، الذي يوجد به حقل “ظهر”، من شركة إيني الإيطالية.

وقالت “روسنفت” في بيانٍ، الإثنين، إن تكلفة صفقة الاستحواذ تبلغ 1.25 مليار دولار.

وتشارك الشركة الروسية حالياً، في مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في المياه العميقة بمصر (ظهر)، بالتعاون مع شركات عالمية وشركاء استراتيجيين، “إيني” (60%) و”بي بي” البريطانية (10%).

ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة 4.7% من أسهم شركة روسنفت الروسية.

واكتشفت “إيني” حقل “ظهر” الواقع في امتياز شروق، خلال أغسطس/آب 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط (شمال مصر).

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2017، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن حقل الغاز “ظهر” سيبدأ إنتاج 500 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية 2017.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات حقل “ظهر” تبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.