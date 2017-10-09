في هجوم جديد، اتهمت الناشطة السياسية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان السعودية والإمارات، بإبادة وتقويض الشعب اليمني، مشيرة إلى أن السعودية منعت الرئيس عبد ربه منصور هادي من اداء صلاة العيد في عدن، مؤكدة بان التحالف لا يريد عودة الشرعية.

وقال “كرمان” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أراد الرئيس هادي ان يصلي عيد الأضحى في عدن فأعاده رجال الأمن السعوديون من المطار!! هل لازال هناك اغبياء يصدقون ان هذا تحالف لاعادة الشرعية ؟”.

أراد الرئيس هادي ان يصلي عيد الأضحى في عدن فأعاده رجال الأمن السعوديون من المطار!!

هل لازال هناك اغبياء يصدقون ان هذا تحالف لاعادة الشرعية ؟ — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 8, 2017

وأضافت في تدوينة اخرى: ” بلدي اليمن يتعرض للإبادة والتقويض الممنهج من قبل التحالف الانقلابي المدعوم من ايران والتحالف العربي بقيادة الامارات والسعودية”.

بلدي اليمن يتعرض للابادة والتقويض الممنهج من قبل التحالف الانقلابي المدعوم من ايران والتحالف العربي بقيادة الامارات والسعودية — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 9, 2017

وكانت “كرمان” قد شنت هجوما غير مسبوق على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، كاشفة بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية بالرياض وممنوع من العودة إلى العاصمة المؤقتة “عدن”.

وقالت “كرمان” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” 800 مليار دولار لا تكفي لاعادة اعمار اليمن وتعويضها جراء مالحقها من دمار بسبب الحرب والحصار، شعب بالكامل تحت الجوع والتحالف يمن عليه بالفتات”.

800 مليار دولار لا تكفي لاعادة اعمار اليمن وتعويضها جراء مالحقها من دمار بسبب الحرب والحصار،شعب بالكامل تحت الجوع والتحالف يمن عليه بالفتات — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 24, 2017

وأضافت في تغريدة اخرى: ” يبدو أن التحالف يحصي قيمة القذائف وطلعات الطيران التي يدمر بها البلاد ويعدها مساعدات لليمن”.

يبد أن التحالف يحصي قيمة القذائف وطلعات الطيران التي يدمر بها البلاد ويعدها مساعدات لليمن — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 24, 2017

وكشفت “كرمان” أن ” الرئيس هادي رهن الاقامة الجبرية بالرياض ومطرود من قبل التحالف من عدن ووممنوع من العودة إليها فما الفرق بين التحالف وبين الانقلاب الفاشي ؟!!”.