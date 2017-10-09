في هجوم جديد، اتهمت الناشطة السياسية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والإمارات، بإبادة وتقويض الشعب اليمني، مشيرة إلى أن منعت الرئيس عبد ربه منصور هادي من اداء صلاة العيد في عدن، مؤكدة بان التحالف لا يريد عودة الشرعية.

 

وقال “كرمان” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أراد الرئيس هادي ان يصلي عيد الأضحى في عدن فأعاده رجال الأمن السعوديون من المطار!! هل لازال هناك اغبياء يصدقون ان هذا تحالف لاعادة الشرعية ؟”.

 

وأضافت في تدوينة اخرى: ” بلدي يتعرض للإبادة والتقويض الممنهج من قبل التحالف الانقلابي المدعوم من ايران والتحالف العربي بقيادة والسعودية”.

 

وكانت “كرمان” قد شنت هجوما غير مسبوق على بقيادة المملكة العربية السعودية، كاشفة بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية بالرياض وممنوع من العودة إلى العاصمة المؤقتة “عدن”.

 

وقالت “كرمان” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” 800 مليار دولار لا تكفي لاعادة اعمار اليمن وتعويضها جراء مالحقها من دمار بسبب الحرب والحصار، شعب بالكامل تحت الجوع والتحالف يمن عليه بالفتات”.

 

وأضافت في تغريدة اخرى: ” يبدو أن التحالف يحصي قيمة القذائف وطلعات الطيران التي يدمر بها البلاد ويعدها مساعدات لليمن”.

 

وكشفت “كرمان” أن ” الرئيس هادي رهن الاقامة الجبرية بالرياض ومطرود من قبل التحالف من عدن ووممنوع من العودة إليها فما الفرق بين التحالف وبين الانقلاب الفاشي ؟!!”.