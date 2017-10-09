أكدت السفارة التركية في العاصمة الأميركية واشنطن، أنها علقت إصدار التأشيرات -باستثناء الهجرة- في جميع القنصليات بالولايات المتحدة، ردا على إعلان مشابه للسفارة الأميركية في أنقرة.

وجاءت الخطوة التركية ردا مباشرا وفوريا على الخطوة التي أعلنتها السفارة الأميركية في أنقرة، وتتعلق بوقف التأشيرات على جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود، مؤكدة السفارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ “على الفور”.

وأضافت السفارة في بيان أن الحكومة التركية تعيد تقييم التزام الولايات المتحدة بأمن منشآت وموظفي البعثات التركية، حيث استخدمت تركيا بذلك لغة متطابقة تقريبا لما ورد في إعلان الولايات المتحدة حول هذا الشأن في وقت سابق.

وكانت السفارة الأميركية في أنقرة قد أعلنت مساء الأحد تعليقها “بأثر فوري” لكل خدمات التأشيرات -لغير المهاجرين- في تركيا من أجل “إعادة تقييم التزام الحكومة التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة (الدبلوماسية) الأميركية”.

وقالت السفارة في بيان إن الأحداث التي وقعت مؤخرا، دفعت الحكومة الأميركية لإعادة تقييم تعهدات حكومة الجمهورية التركية تجاه أمن موظفي ومقار البعثات الدبلوماسية الأميركية.

ويأتي قرار السفارة الأميركية بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس الموظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول متين طوبوز بتهم مختلفة، بينها التجسس.

وتم توقيف الموظف مساء الأربعاء بموجب قرار محكمة في إسطنبول بتهمة صلته بجماعة الخدمة التركية التي يتزعمها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وعبرت الحكومة الأميركية -في بيان نشر الخميس على موقع سفارتها بأنقرة- عن “قلق عميق” إزاء التوقيف، وقالت إنه لا أساس للتهم الموجهة إلى موظفها.