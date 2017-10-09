وصف اللاعب المصري محمد صلاح، أصعب لحظة في لقاء منتخب بلاده مع منتخب الكونغو والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف، وتأهلهم الى كأس العالم 2018 في روسيا.

وتحدث صلاح في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول عن اللحطة الأصعب خلال المباراة قائلا: “أصعب لحظة كانت وقت صمت الجماهير وصدمتهم بعد تسجيل الكونغو هدف التعادل في وقت قاتل”.

وأضاف: “لم أفكر في أي شيء وقت ركلة الجزاء سوى تسجيل الضربة والفوز من أجل تحقيق الحلم”.

وتابع: “كانت المباراة صعبة، كل مباراة في التصفيات كانت صعبة، حاليا لا يوجد فرق كبير بين المنتخبات”

واختتم: “حققت حلم الطفولة بالصعود مع منتخب بلادي لكأس العالم”.

وتأهل المنتخب المصري رسمياً لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2-1 يوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ويدين المنتخب المصري بفضل في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو عند نقطة واحدة فقط.