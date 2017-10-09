احتفالاً بتأهل إلى بروسيا، طرح الفنان أغنيته الجديدة “”، من كلمات خالد تاج الدين وألحان عمرو مصطفى.

 

وحازت الأغنية منذ طرح “الهضبة” لها على قناته في “يوتيوب” أكثر من 641,713  مشاهدة حتى إعداد هذا الخبر.

وتأهل المنتخب المصري رسمياً لنهائيات 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2-1 يوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

 

ويدين المنتخب المصري بفضل في هذا الفوز للاعبه نجم ليفربول الإنجليزي، والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.

 

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد عند نقطة واحدة فقط.

 