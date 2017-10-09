احتفالاً بتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018 بروسيا، طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة “الفرحة الليلة”، من كلمات خالد تاج الدين وألحان عمرو مصطفى.

وحازت الأغنية منذ طرح “الهضبة” لها على قناته في “يوتيوب” أكثر من 641,713 مشاهدة حتى إعداد هذا الخبر.

وتأهل المنتخب المصري رسمياً لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2-1 يوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ويدين المنتخب المصري بفضل في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو عند نقطة واحدة فقط.