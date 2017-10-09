بعد الفوز التاريخي للمنتخب المصري على منتخب الكونغو ووصوله لكأس العالم 2018 في روسيا، انطلقت دعوات في مصر والوطن العربي تنادي بعودة اللاعب الأشهر في تاريخ الكرة المصرية محمد أبو تريكة وإشراكه مع المنتخب في بطولة كأس العالم المقررة منتصف العام القادم حتى لو بصورة شرفية.

وأرجع النشطاء دعوتهم إلى ذلك الأمر، نظرا لشعبية أبو تريكة الكاسحة في مصر والعالم التي لم تنطفئ بعد اعتزاله بل زادت، وتقديرا لمشواره الكروي العظيم وجهوده ولمساته السحرية التي طالما أسعدت الملايين من الشعب المصري خاصة والوطن العربي بشكل عام.

وبناء على هذا نشرت صفحة “الأهلي” بفيس بوك منشورا جاء نصه:”باقي 8 شهور علي المونديال .. منهم شهرين لحد يناير تقدر ترجع تدرب فيهم وترجع لياقتك تاني وتتقيد مع الأهلي في يناير وتتجهز للعب في المونديال وتحقق حلمك وتبقي زي روجيه ميلا مع الكاميرون”.

كما دشن النشطاء هاشتاغا حمل عنوان “#عودة_ابوتريكة” ولاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين رحبوا بالفكرة.

واستنكر النشطاء قرار السلطات المصرية قبل عدة أشهر بإدراج اسم اللاعب محمد أبو تريكية من ضمن 1500 شخصية مصرية على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى مصادرة جميع أمواله. الأمر الذي دفع بتريكة منذ عدة أشهر إلى البقاء في قطر حتى أنه لم يتمكن من حضور عزاء والده.

وكعادته وفي تدوينة مؤثرة، قدم نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، تهانيه للمنتخب المصري بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وتأهله لمونديال روسيا 2018، دون أن ينسى بطولة الشعب المصري في حرب 1973 وهزيمة إسرائيل.

وقال “أبو تريكة” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” في شهر الانتصارات علي عدونا اللدود حققنا حلمنا المنشود ١٠٠مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا”.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2/1، الأحد، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويدين المنتخب المصري بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو عند نقطة واحدة فقط.

وأصبح المنتخب المصري ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال الروسي، بعد المنتخب النيجيري وثاني المنتخبات العربية بعد المنتخب السعودي، والمنتخب الرابع عشر الذي يتأهل للمونديال من التصفيات والخامس عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ المنتخب المصري التي يتأهل فيها للمونديال حيث كان تأهل للمونديال مرتين عامي 1934 و1990.

يأتي ذلك بعد يومين من احتفالات مصر بالذكرى الـ44 لانتصارات حرب أكتوبر 1973 والتي تمكنت فيها مصر من هزيمة إسرائيل وجيشها الذي لا يقهر، وسط خيبة أمل لدى الشعب من مستوى التطبيع والانبطاح الذي وصل له النظام الحالي الحاكم لإسرائيل.

محمد ابو تريكه حقق العديد من البطولات، سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطنى الأول،أو حتى في الفترة التي أعير فيها لنادي بني ياس الإماراتي لكنّه لم يحقق حلم الصعود لكأس العالم رغم أن جيله وقتها كان يضم لاعبين مميزين للغاية أمثال محمد زيدان وميدو وعمرو زكي وغيرهم الكثير، فأبو تريكة حقق برونزية كأس العالم للأندية عام 2006 وفاز بلقب هدّاف البطولة وقتها، بالإضافة إلى 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي و4 كأس السوبر الأفريقي.

كما أحرز أيضاً 7 بطولات دوري و3 كؤوس و4 كؤوس سوبر محلية، وفاز مع بني ياس ببطولة الخليج للأندية ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلي عام 2013 واستطاع إحراز بطولة دوري أبطال أفريقيا 2013 للمرة الخامسة له مع الفريق، وعلي صعيد المنتخب فاز ببطولتي امم افريقيا 2006 و2008 ثم لعب بطولة كأس العالم للقارات 2009 .