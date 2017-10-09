توقع عالم الفلك “ديفيد ميد” أنه بدءاً من الـ 15 أكتوبر الجاري سيتعرض العالم إلى زلازل وأعاصير وأمواج تسونامي وحرب نووية قد تستمر إلى سبع سنوات حتى ينتهي العالم.

وأثارت توقعات “ميد” ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، وكان تنبأ أن العالم سينتهي في 23 سبتمبر الماضي لكنّ هذا التنبؤ قد خاب.

ويعتقد أن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم من زلازل في المكسيك وفيضانات في ولاية تكساس وإعصار إيرما في ولاية فلوريدا سببها نظرية الكوكب إكس أو نيبيرو.

وقال “ميد”: إن كوكب نيبيرو المزعوم سوف يصطدم بالأرض وسيثير الفوضى.

ويعد “نيبيرو” الذي يشار إلي أحيانا باسم الكوكب X، هو افتراض للكوكب الثاني عشر على حافة نظامنا الشمسي، والذي يقع على مدار بيضاوي الشكل، مما يجعله قريب من الأرض كل 3600 سنة، لذا يدّعي البعض بأن دورته القادمة سوف تحطم الأرض.

وكانت ناسا أعلنت، في وقت سابق أن كويكب “فلورنس”، سيصبح أكبر كويكبا يقترب من الأرض، إلا أن الخبراء أكدوا أنه لن يشكل أي خطر على الأرض.

يذكر أنّ ادّعاءات “ديفيد ميد” تستند إلى الكتاب المقدس، وتوقيت الكسوف الشمسي الشهر الماضي، وبعض الأدلة التي يزعم أنها مكتوبة على الأهرامات.