أعلنت مصادر بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” أنه لم يتمكن أحد من المرشحين على منصب مدير عام المنظمة من حسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى، حيث لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

وصرحت مصادر بـ “اليونسكو” بأن المرشح القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري حصل على 19 صوتا، في حين حصلت المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب من مصر حصلت على 11 صوتا، كما حصلت أودريه أزولاى من فرنسا على 13 صوتا، كما نال فيرا خورى لاكويه من لبنان 6 أصوات.

وأضافت المصادر أن كيان تانج من الصين حصل على 5 أصوات، كما نال كل من الأذربيجاني فولاد بلبل أوجلو والفيتنامي فام سان شاو على صوتين لكل منهما.

وتستمر الانتخابات غدا في جولة ثانية ومن الممكن أن تستمر حتى الجولة الرابعة، ويفوز بمنصب المدير العام الذي يحصل على أغلبية مطلقة (30 صوتا)، وإذا تعذر ذلك، فتعقد جولة خامسة وأخيرة بدون شرط الأغلبية المطلقة هذه المرة.