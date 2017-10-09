تداول ناشطون عراقيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لوزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، يتمنى فيه التوفيق للرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني.

وقال “الجعفري” في رده على سؤال حول مواقف الرئيس الراحل نحو العراق: ” السيد جلال الطالباني وقف موقفا وطنيا عراقيات اتمنى له كل الموفقة”.

بالفيديو .. وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري يتمنى الموفقية للراحل جلال طالباني ! pic.twitter.com/cI37v5BpwS — مصطفى الحديثي (@mustafalhadithi) ٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وتوفي الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني يوم الثلاثاء الماضي في أحد مستشفيات ألمانيا، وذلك عن عمر يناهز الرابعة والثمانين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأت معاناة الطالباني الصحية منذ 2007، ثم أجريت له عملية جراحية بالقلب في الولايات المتحدة عام 2008، وفي نهاية 2012 غادر إلى ألمانيا للعلاج.

وانتخب الطالباني أولَ رئيس كردي للعراق عام 2005، وأعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2010، قبل أن يخلفه في منصب الرئاسة فؤاد معصوم الذي انتخب في 24 يوليو/تموز 2014، بسبب تدهور الحالة الصحية للطالباني.

وأسس الطالباني الاتحاد الوطني الكردستاني وشغل منصب أمينه العام، وتراوحت علاقة حزبه بين التحالف حينا والصراع المسلح حينا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني.