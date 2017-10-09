أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” تداول مقطع فيديو لمساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيوارت جونز، كشف عن عجزه عن الحديث عن الديمقراطية السعودية!

ووفقا للفيديو فقد وجه أحد الصحفيين سؤالا له بعد عرضه الإيجاز الصحفي لوزارة الخارجية، قائلا: “الإدارة الأمريكية قامت بانتقاد الانتخابات الإيرانية والعملية الديمقراطية في إيران”، مضيفا “إذا ما جلستم بجانب الإدارة السعودية، كيف تصفون الديمقراطية السعودية؟،وهل تعتقد الإدارة ان الديمقراطية هي حاجز ضد التطرف؟ “.

من جانبه، عجز مساعد وزير الخارجية الأمريكي عن الإجابة على التساؤلات، في حين تجمد في مكانه مفكرا لفترة طويلة محاولا إيجاد رد مناسب إلا أنه عجز عن ذلك.