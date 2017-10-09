أكد تقرير أذاعه تلفزيون قطر الرسمي، أن الأنظار تتجه مجددا لمجلس التعاون لدول الخليجي العربي الذ كانت قطر من ابرز مؤسسيه عام 1980، مع قرب انعقاد القمة الخليجية المنتظرة في الكويت في شهر كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.

وأشار التقرير إلى تصريحات أحمد الجارالله وزير الخارجية الكويتي، التي اكد فيها استعداد بلاده لاحتضان القمة الخليجية، موضحا ان مساعي الوساطة بين دول الحصار وقطر والتي تبذلها بلاده ما تزال متواصلة لإيجاد حل للازمة.

وتعرض الفيديو إلى الهاشتاج الذي اجتاح موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: #لا_قمة_خليجية_بدون_قطر ، عبر خلاله متضامنون خاصة من العمانيين والكويتيين مع قطر الذين تساءلوا عن الجدوى من انعقاد القمة بدون قطر، واستعرضوا فيه مواقف بلادهم المشرف مع مختلف المشاكل والأزمات التي تعرض لها المجلس.

واكد التقرير، على أن مجلس التعاون الخليجي تأسس على أساس التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين بما يحقق طموحات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل، مؤكدا بان قطر لعبت على مدى 36 عاما على تحقيق هذا الهدف، مستنكرا الحصار الذي فرضته الدول الثلاث الاعضاء في المجلس على قطر بما يتناقض مع اهم مبادىء المجلس.