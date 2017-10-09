فبركة صورة اسماعيل هنية على انها في احتفالات صعود مصر لكأس العالم

وقعت كثيرٌ من وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النّظام، في فضيحةٍ بعد فبركتها صورة لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، على أنها من احتفالات أهالي غزة بفوز المنتخب المصري على منتخب الكونغو، وتأهله إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية: “رفع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية العلم المصري خلال مشاهدته المباراة، معربًا عن سعادته بفوز المنتخب المصري وصعوده إلى كأس العالم”.

ونسبت الصحيفة إلى هنية تصريحات قال فيها: “هي رسالة الحب من غزة وأهلها الذين يعشقون مصر، وبهذه المناسبة نحتفل بمصر راعية المصالحة. وانتصار أكتوبر العظيم وصعود مصر إلى كأس العالم”.

وكانت الصحيفة قد نشرت الخبر تحت عنوان “بالصور.. غزة تحتفل بصعود مصر لكأس العالم وهنية يرفع العلم المصري”.

بينما في حقيقة الأمر الصورة قديمة ويرجع تاريخها إلى ما قبل العام 2013 ، وكانت وكالة فلسطين اليوم نشرتها قبل ذلك بتاريخ 31 حزيران/ يونيو 2013 مصاحبة لخبر بعنوان “إسماعيل هنية يكتب في الأهرام المصرية: في ذكرى يوم الأرض‏..‏ لا للوطن البديل”.

ونشرت قناة “أون سبورت” أثناء تغطيتها احتفالات الفوز الصورة مرة أخرى على شاشتها، وقاطع المذيع ضيفه ليعلق على الصورة.

فى الوقت نفسه ظهرت الصورة بشكل حصري على قناة الحدث اليوم تحت عنوان “حصريا بالصور شاهد رد فعل إسماعيل هنية بعد تأهل مصر لمونديال روسيا 2018”.

مذيع أخر بنفس القناة هو عبد الناصر زيدان علق على الصور وأكد أكثر من مرة أنها تداولتها وكالات الأنباء..