استنكر الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، الصورة التي تداولها نشطاء اليوم وتظهر دافيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل وهو يؤم المصلين اليهود أمس، الأحد، أمام حائط البراق مؤكدا أن كرامة العرب والمسلمين لم تشهد هذه الإهانة من قبل حتى عندما سقطت القدس.

وقال “خاشقجي” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تعليقا على الصور المتداولة :”لا حياء ولا مجاملة ولا حساب لأحد ! ربما كنّا اعلى قيمة وكرامة يوم سقطت القدس قبل ٥٠ عاما وقد حسبنا يومها انه احلك أيامنا سوادا .”

لا حياء ولا مجاملة ولا حساب لأحد ! ربما كنّا اعلى قيمة وكرامة يوم سقطت القدس قبل ٥٠ عاما وقد حسبنا يومها انه احلك أيامنا سوادا . https://t.co/2EvTFcXWkM — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 8, 2017

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر دافيد فريدمان السفير الأمريكي، لدى إسرائيل وهو يؤم المصلين اليهود أمس، الأحد، فى حائط البراق.

وشارك “فريدمان”، وهو يهودي الديانة، المستوطنين فى أداء صلوات تلمودية فى ساحة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد العرش.

واقتحم صباح، أمس، عشرات المستوطنين الإسرائيلين، المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قطر تملك أسهما بها..شركة روسية تستحوذ على 30% من أكبر حقل غاز مصري

أعلنت شركة “روسنفت” الروسية، عن إكمالها صفقة الاستحواذ على 30% في امتياز شروق قبالة سواحل مصر (شمال)، الذي يوجد به حقل “ظهر”، من شركة إيني الإيطالية.

وقالت “روسنفت” في بيانٍ، الإثنين، إن تكلفة صفقة الاستحواذ تبلغ 1.25 مليار دولار.

وتشارك الشركة الروسية حالياً، في مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في المياه العميقة بمصر (ظهر)، بالتعاون مع شركات عالمية وشركاء استراتيجيين، “إيني” (60%) و”بي بي” البريطانية (10%).

ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة 4.7% من أسهم شركة روسنفت الروسية.

واكتشفت “إيني” حقل “ظهر” الواقع في امتياز شروق، خلال أغسطس/آب 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط (شمال مصر).

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2017، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن حقل الغاز “ظهر” سيبدأ إنتاج 500 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية 2017.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات حقل “ظهر” تبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.