تناقل نشطاء صورةً جمعت الفنان عمرو دياب و الممثلة دينا الشربيني، نشرتها الممثلة المصرية عبير صبري وقالت إنها التقطت لهما أثناء الاحتفال بتأهل منتخب مصر لكأس العالم في روسيا مساء الأحد، بعد الفوز على الكونغو بهدفي محمد صلاح.

وكان دياب قد نشر صورة تجمعه بعدد من أصدقائه وهو يحمل العلم المصري، ويقف في شرفة مطلة على النيل لأحد الفنادق المصرية الشهيرة، وفي الوقت ذاته نشرت الشربيني صورة لها وهي تحمل العلم دون أن يكون أحد إلى جوارها.

#الفرحة_الليلة، مبروك لمصر #AmrDiab #Egypt #WorldCup #PhotoOfTheDay #worldcup2018 #worldcupqualifier A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Oct 8, 2017 at 1:17pm PDT

مبروك لمنتخب مصر التاهل لمونديال روسيا ٢٠١٨ .. #يلا_نشجع_مصر ⚽️⚽️🏆🏆 A post shared by Dina دينا الشربيني (@dinaelsherbinyy) on Oct 8, 2017 at 1:24pm PDT

الصورة المتداولة تم تركيبها من الصورتين أعلاه، حيث تم قص اصدقاء الهضبة من الصورة وتركيب صورة “دينا” مكانهم.

ولكن ما لم يتم الإنتباه له هو ان صورة عمرو دياب التي نشرها على حسابه في “انستغرام” يظهر فيها جانب نفس العامود الرخاميّ، مع نفس الخلفية لصورة دينا الشربيني، أي أنهما كانا معاً ولكن لم تُنشر أي صور من الأمسية تجمعهما، وهذا لا ينفي التقاطهما الصور معاً لكن لم يتم نشرها حتى الآن.

وقال بعض المقربين إنهما كانا سوياً مع بعض الاصدقاء يتابعون جميعاً مباراة مصر والكونغو مساء الأحد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وهو المكان الذي شوهد فيه عمرو دياب ودينا الشربيني أكثر من مرة.