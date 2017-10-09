وجه الإعلامي أحمد موسى، سيلاً من السباب للمنتمين لتنظيم الإخوان، وقناة “الجزيرة” الإخبارية بكل وسائلها، قائلًا: “إحنا اللى نفوز وإحنا اللى نصعد رغما عن كيد الأعادي، الخونة”، مشيدا باعضاء المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح بعد شتمه سابقا واتهمه بانه من الإخوان.

وأضاف “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلا: “الجزيرة كانت عاملة النهاردة استطلاع مين يصعد لكأس العالم، وقالوا الكونغوا هتكسب 1 – صفر”.

وتابع قائلا: “كل واحد فيكم خد قفا وهتاخد قفا بكرة في اليونسكو وكل ما تعدي علينا هتاخد قفا يا حقير”.

وفور إشادته باللاعب محمد صلاح، الذي لولاه لما تحقق الفوز وتأهل المنتخب المصري لمونديال “روسيا 2018″، أعاد ناشطون تداول فيديو له يصب فيه سيلا من الشتائم لـ”محمد صلاح”، بعد تضامنه مع لاعب النادي الاهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة.

وأبدى الإعلامي أحمد موسى غضبه الشديد إزاء حملات التأييد الواسعة مع محمد أبو تريكة حنها، بعد التحفظ على أمواله، وذلك بعد إعلان عدد كبير من رياضيي وفناني مصر تضامنهم مع أبو تريكة، وكان من ضمنهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال أحمد موسى، في برنامجه على قناة “صدى البلد”: “محمد صلاح خلاني أكره إني أشجع كورة، وانتهى من زمان، لأن الموضوع ليس شخصيا ولم ينظروا إلى حال البلد”.

وأضاف أن القضاة لا يفصّلون أحكامًا على أشخاص، مشيرًا إلى حجم التضامن الذي لاقاه أبو تريكة حين قال: “باستغرب لما يكون في كباتن كورة في أندية داخل مصر وخارجها ينسوا البلد علشان شخص”.

جدير بالذكر أن محمد صلاح نشر صورة تجمعه بأبو تريكة عبر حسابه على “تويتر” مع رسالة تقدير وتضامن له، بعد التحفظ على أموال الأخير بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان.