اسقط الإدعاء العام في جنوب إفريقيا تهماً بالقتل عن امرأة اتهمت بقتل مغتصب ابنتها، وقال الإدعاء إن فرص إدانة المرأة بتهمة القتل “ضئيلة”.

واعتقتلت المرأة وهي من منطقة ريفية في شرق كايب بجنوب إفريقيا، بعد أن قامت بطعن رجل وجرحت اثنين قالت إنها وجدتهم بغتصبون ابنتها (28 عاماً) بشكل جماعي الشهر الماضي.

وأدين الرجال الذين بقوا على قيد الحياة بجريمة الاغتصاب.بحسب”BBC”

وعبر العديد في جنوب إفريقيا عن دعمهم للمرأة التي لا يمكن ذكر اسمها من أجل الحفاط على هويتها.

كما انطلقت حملة على الانترنت لمساعدتها على تأمين التكاليف القانونية.