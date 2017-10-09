تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للاحتفالات التي شهدها “كورنيش الدوحة” بمناسبة تأهل المنتخب المصري لمونديال “روسيا 2018” بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اجريت في استاد “برج العرب” بمصر.

وبحسب الفيديو، فقد جالت عشرات السيارات على “الكورنيش” محتفلة بتأهل المنتخب المصري حيث شارك العديد من القطريين إخوانهم من الجالية المصرية بهذا الفوز.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2/1، الأحد، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصف يات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويدين المنتخب المصري بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.

وأصبح المنتخب المصري ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال الروسي، بعد المنتخب النيجيري وثاني المنتخبات العربية بعد المنتخب السعودي، والمنتخب الرابع عشر الذي يتأهل للمونديال من التصفيات والخامس عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.