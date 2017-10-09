كشف السفير الكويتي في البحرين الشيخ عزام الصباح، إن بلاده ستبدأ خلال أيام إيفاد مبعوثين إلى دول مجلس التعاون، لتسليم رسائل إلى القادة الخليجيين تتعلق بانعقاد القمة الخليجية المقررة في كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقال “الصباح” في تصريحات نقلتها صحيفة “الراي” الكويتية أن “القمة الخليجية في الكويت ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة التعاون الخليجي، وأنها ستشهد نهاية مفرحة للاختلافات الخليجية”.

وأكد الشيخ عزام أن “حكمة قادة مجلس التعاون وحرصهم على تعزيز اللحمة الخليجية لمواجهة التحديات الاستراتيجية المتصاعدة في المنطقة ستعزز اجواء التفاؤل، وأن الأيام المقبلة ستشهد تحركات ديبلوماسية في هذا الإطار”.

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أكد قبل أيام أن “الكويت على أهبة الاستعداد لاحتضان القمة الخليجية”، مشيرا إلى أن “الوساطة الكويتية مستمرة وستتواصل إلى ان نصل لنهاية سعيدة لهذا الخلاف المؤسف”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.