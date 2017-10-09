علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، على اعتراف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بأن سبب محاصرة قطر هو حصولها على حق تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموق التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هكذا على المكشوف.. يقولون إذا ذهب المونديال ذهبت الأزمة لأن الأزمة مفتعلة بسبب المونديال.. سجّل أيها التاريخ !!!”.

هكذا على المكشوف.. يقولون إذا ذهب المونديال ذهبت الأزمة لأن الأزمة مفتعلة بسبب المونديال..

سجّل أيها التاريخ !!! — خديجة بن قنة (@Benguennak) October 8, 2017

يشار إلى أنه وفي اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات دول الحصار ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره، وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.

اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني انفانتينو قد كشف في يوليو/تموز الماضي إن ست دول عربية تقدمن بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.

وفي حوار مع صحيفة “لوكال” السويسرية، قال “انفانتينو”: “تقدّمت ست دول بطلب لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر وهي السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر”، وهي دول شاركت في حصار قطر مؤخراً أو اتخذت إجراءات ضدها في السياق ذاته.