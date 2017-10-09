قال الكاتب العراقي البارز داود البصري في إشارة إلى زعماء دول الحصار ومؤيديهم، إن بعض المرضى والحاقدين يريدون سحب مونديال 2022 من قطر، مشيرا إلى استحالة هذا الأمر الذي وصفه بـ”حلم إبليس بالجنة”.

ودون “البصري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”بعض الحاقدين و امرضى و الحمقى يتمنون أمنيات مريضة بأن تسحب الفيفا من دولة قطر حق تنظيم مونديال 2022! حلم إبليس بالجنة ، قطر باقية وتتطور..”

بعضالحاقدين و امرضى و الحمقى يتمنون أمنيات مريضة بأن تسحب الفيفا من دولة قطر حق تنظيم مونديال 2022!

حلم إبليس بالجنة ، قطر باقية وتتطور.. — داود البصري (@dawoodalbasri) October 9, 2017

وتابع مستنكرا أكاذيب الإعلام المصري ضد قطر:”أكاذيب الإعلام المصري الساقط ضد قطر مستمرة وبصهيونية عجيبة وكأن مصر حررت القدس ولم تفز بمباراة كروية تافهة؟ التافهون في مصر التعبانة مشكلة؟”

أكاذيب الإعلام المصري الساقط ضد قطر مستمرة وبصهيونية عجيبة وكأن مصر حررت القدس ولم تفز بمباراة كروية تافهة؟

التافهون في مصر التعبانة مشكلة؟ — داود البصري (@dawoodalbasri) October 9, 2017

وعن وصول منتخب مصر لمونديال روسيا 2018 قال الكاتب العراقي:”الهستيريا المصرية الرسمية للوصول لنهائيات مونديال موسكو تعبير عن حالة فشل و أشبه بمخروش وطاح بكروش!، فرحة وهمية تخفي خيبات ثقيلة ومرهقة!!”