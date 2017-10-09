قال الكاتب العراقي البارز في إشارة إلى زعماء ومؤيديهم، إن بعض المرضى والحاقدين يريدون سحب من ، مشيرا إلى استحالة هذا الأمر الذي وصفه بـ”حلم إبليس بالجنة”.

 

ودون “البصري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”بعض الحاقدين و امرضى و الحمقى يتمنون أمنيات مريضة بأن تسحب الفيفا من دولة قطر حق تنظيم مونديال 2022! حلم إبليس بالجنة ، قطر باقية وتتطور..”

 

وتابع مستنكرا أكاذيب الإعلام المصري ضد قطر:”أكاذيب الإعلام المصري الساقط ضد قطر مستمرة وبصهيونية عجيبة وكأن حررت القدس ولم تفز بمباراة كروية تافهة؟ التافهون في التعبانة مشكلة؟”

 

وعن وصول لمونديال روسيا 2018 قال الكاتب العراقي:”الهستيريا المصرية الرسمية للوصول لنهائيات مونديال موسكو تعبير عن حالة فشل و أشبه بمخروش وطاح بكروش!، فرحة وهمية تخفي خيبات ثقيلة ومرهقة!!”