أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بتوثيق الانتهاكات وحالات الاعتقال بالسعودية، أن حسابات المعارضين السعوديين المغيبين في سجون “ابن سلمان” تدار من قبل المباحث ويتم التغريد عليها لإيهام الناس بأنهم غير معتقلين.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”تنويه: معظم حسابات المعتقلين تحت تصرف المباحث ويقومون بالتغريد نيابة عن المعتقلين لإيهام الناس بأنهم ليسوا معتقلين”

تنويه:

معظم حسابات المعتقلين تحت تصرف المباحث ويقومون بالتغريد نيابة عن المعتقلين لإيهام الناس بأنهم ليسوا معتقلين — معتقلي الرأي (@m3takl) October 9, 2017

وأضاف:”بعض أهالي المعتقلين يغردون من حسابات ذويهم إعتقادا منهم أن هذا التصرف يدفع الحكومة للإفراج عنهم، بينما في حقيقته يغطي الجريمة بحق أبنائهم”

بعض أهالي المعتقلين يغردون من حسابات ذويهم إعتقادا منهم أن هذا التصرف يدفع الحكومة للإفراج عنهم، بينما في حقيقته يغطي الجريمة بحق أبنائهم — معتقلي الرأي (@m3takl) October 9, 2017

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، قد كشق بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، أن “ابن سلمان” يسعى جاهدا الآن لطمس آثر الدعاة والمعارضين المعتقلين وتغييبهم بالسجون فترة كبيرة حتى يناسهم الناس.. حسب وصفه.

ورصدت (وطن) تغريدة دونها “العهد الجديد” على حائط تويتر الخاص به، جاء نصها:”ينوي محمد بن سلمان تغييب المعتقلين في غيابات السجون (حتى ينساهم الناس ويطمس أثرهم) من خلال إصدار أحكام بحقهم تصل إلى ثلاثين سنة أو أكثر.”