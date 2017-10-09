تعليقا على الفشل المصري الذريع في انتخابات مدير عام اليونسكو، اليوم، وحصول مرشحة مصر مشيرة خطاب على 11 صوتا فقط من إجمالي 58، قال جمال سلطان الكاتب المصري المعروف إن هذا الأمر بمثابة فضيحة كبرى لدولة بحجم مصر صاحبة الـ 7 آلاف سنة حضارة.. حسب وصفه.

ودون “سلطان” في تغريدةله عبر نافذته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”عندما تكون مرشحا ل #اليونسكو وأنت تمثل دولة عمرها سبعة آلاف عام ، وفيها ثلث آثار العالم ، وحصلت على أربع جوائز نوبل ثم لا تحصل إلا على 11 صوتا من بين 58 صوتا فأنت أمام فضيحة ، ثمة شيء خطأ في الشخص أو النظام الذي رشحه #مشيره_خطاب”

عندما تكون مرشحا ل #اليونسكو وأنت تمثل دولة عمرها سبعة آلاف عام ، وفيها ثلث آثار العالم ، وحصلت على أربع جوائز نوبل ثم لا تحصل إلا على 11 صوتا من بين 58 صوتا فأنت أمام فضيحة ، ثمة شيء خطأ في الشخص أو النظام الذي رشحه#مشيره_خطاب — جمال سلطان (@GamalSultan1) October 9, 2017

وفي ضربة جديدة موجعة لدول الحصار، تمكن مرشح قطر في انتخابات مدير عام اليونسكو الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري اليوم، الاثنين، من حصد المركز الأول بـ 19 صوتا حصل عليهم.

وانتهت مساء اليوم، عملية فرز التصويت فى الجولة الأولى لانتخاب المدير الحديد لليونسكو خلفا للبلغارية إيرينا باكوفا، وبدأت مرحلة فرز الأصوات، حيث أدلى مندوبو 58 دولة أعضاء بالمكتب التنفيذى للمنظمة بأصواتهم فى الانتخابات التى يتنافس فيها 7 مرشحين.

وتمكن المرشح القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري من تصدر القائمة في المركز الأول بحصوله على 19 صوتا، بينما أتت مصر في ذيل القائمة وحصلت مشير خطاب المرشحة المصرية على المركز الثالث بـ 11 صوتا، بينما حصلت الفرنسية أودريه أزولاى 13صوتا، بينما حصل كيان تانج من الصين على 5 أصوات، و فيرا خورى لاكويه من لبنان 6 أصوات، فولاد بلبل أوجلو من أذربيجان صوتين، فام سان شاو من فيتنام صوتين.