استنكر الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “، لجوء “” التابع لدول الحصار للسباب والشتم ومطالبته بعدم التدخل في ، مؤكدا أنه من أهل الحجاز قبل قدوم والإمارات.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حينما يلجأ الانسان الى الشتائم والسباب في التعبير عن رأيه فهو يعبر عن ضعفه وتخلفه وانحطاطه وفشله ومستواه الحقير في المجتمع # #”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “لست مرتزقا ، انا خليجي،اجداد والدي رحمه الله هاجروا من ارض الحجاز الى فلسطين قبل انشاء مملكة ال سعود والإمارات، فانا خليجي غصب عنكم #الخليج”.

وتابع نقلا عما أكده له والده: “قال لي والدي:فلسطين لم تكن عبر التاريخ دولة ،كانت امتدادا لاراضي العرب والمسلمين وان جده هاجر اليها من ارض الحجاز، فانامن #الخليج لست مرتزقا”.

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.