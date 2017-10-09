استنكر الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، لجوء “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار للسباب والشتم ومطالبته بعدم التدخل في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنه من أهل الحجاز قبل قدوم آل سعود والإمارات.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حينما يلجأ الانسان الى الشتائم والسباب في التعبير عن رأيه فهو يعبر عن ضعفه وتخلفه وانحطاطه وفشله ومستواه الحقير في المجتمع #مصر #الامارات”.

حينما يلجأ الانسان الى الشتائم والسباب في التعبير عن رأيه فهو يعبر عن ضعفه وتخلفه وانحطاطه وفشله ومستواه الحقير في المجتمع #مصر #الامارات — جمال ريان (@jamalrayyan) October 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “لست مرتزقا ، انا خليجي،اجداد والدي رحمه الله هاجروا من ارض الحجاز الى فلسطين قبل انشاء مملكة ال سعود والإمارات، فانا خليجي غصب عنكم #الخليج”.

لست مرتزقا ، انا خليجي،اجداد والدي رحمه الله هاجروا من ارض الحجاز الى فلسطين قبل انشاء مملكة ال سعود والإمارات، فانا خليجي غصب عنكم #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 9, 2017

وتابع نقلا عما أكده له والده: “قال لي والدي:فلسطين لم تكن عبر التاريخ دولة ،كانت امتدادا لاراضي العرب والمسلمين وان جده هاجر اليها من ارض الحجاز، فانامن #الخليج لست مرتزقا”.

قال لي والدي:فلسطين لم تكن عبر التاريخ دولة ،كانت امتدادا لاراضي العرب والمسلمين وان جده هاجر اليها من ارض الحجاز، فانامن #الخليج لست مرتزقا pic.twitter.com/wYYPcLS63S — جمال ريان (@jamalrayyan) October 9, 2017

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.