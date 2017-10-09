كعادته وفي تدوينة مؤثرة، قدم نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة تهانيه للمنتخب المصري بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وتأهله لمونديال روسيا 2018، دون أن ينسى بطولة الشعب المصري في حرب 1973 وهزيمة إسرائيل.

وقال “أبو تريكة” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في شهر الانتصارات علي عدونا اللدود حققنا حلمنا المنشود ١٠٠مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا”.

في شهر الانتصارات علي عدونا اللدود حققنا حلمنا المنشود ١٠٠مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 8, 2017

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2/1، الأحد، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويدين المنتخب المصري بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو عند نقطة واحدة فقط.

وأصبح المنتخب المصري ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال الروسي، بعد المنتخب النيجيري وثاني المنتخبات العربية بعد المنتخب السعودي، والمنتخب الرابع عشر الذي يتأهل للمونديال من التصفيات والخامس عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ المنتخب المصري التي يتأهل فيها للمونديال حيث كان تأهل للمونديال مرتين عامي 1934 و1990.

يأتي ذلك بعد يومين من احتفالات مصر بالذكرى الـ44 لانتصارات حرب أكتوبر 1973 والتي تمكنت فيها مصر من هزيمة إسرائيل وجيشها الذي لا يقهر، وسط خيبة أمل لدى الشعب من مستوى التطبيع والانبطاح الذي وصل له النظام الحالي الحاكم لإسرائيل.