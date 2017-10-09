تعليقا على المجازر التي يرتكبها التحالف الدولي بقيادة السعودية في اليمن ضد المدنيين، قالت وزارة الصحة اليمنية إن عاماً من التأخير في إدراج السعودية على القائمة السوداء لقتلة الأطفال “دفع ثمنه الآلاف من أطفال اليمن”.

وتساءل الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الحكيم الكحلاني في حديث لوكالة “سبأ” اليمنية : “هل تعلم الأمم المتحدة أنه خلال خلال الأسبوعين الأخيرين حيث تم الإعداد ومناقشة مسودة قرار إدراج التحالف الذي تقوده السعودية في القائمة السوداء، مجدداً : “قُتل عشرات الأطفال بغارات الطيران السعودي الإماراتي المسنود من الولايات المتحدة وبريطانيا في صعدة وحجة وتعز وغيرها”.

وأضاف الكحلاني “أما آن للعالم أن يقول للسعودي ومن تحالف معها كفى! وليس فقط إدراجه في قائمة العار”.

وأشار الكحلاني إلى أن “اليمن عانى أكبر كارثة في العالم خلال العام الذي تم فيه سحب السعودية وتحالفها من القائمة السوداء جرّاء الضغط والدعم المالي السعودي لمنظمة الأمم المتحدة”.

واعتبر أن إعادة إدراج الأمم المتحدة للسعودية وتحالفها في القائمة السوداء تمت تحت الحرج من الجرائم التي يرتكبها التحالف السعودي يومياً، وتابع “لم يعد أحد يمتلك ذرّة من الإنسانية يتحمل السكوت عن جرائم السعودية”.

ولفت الكحلاني إلى أزمة انتشار وباء الكوليرا بصورة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية.