رد الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، بعد تأكيده بان هزيمة الحزب لن تكون إلا بتحالف دولي صارم.

وقال “السبهان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” العقوبات الامريكية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الامن والسلام الاقليمي”.

العقوبات الامريكية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الامن والسلام الاقليمي — ثامر السبهان (@thamersas) October 8, 2017

من جانبه، قال “نصر الله” خلال حضوره حفل تأبين القيادي علي هادي، ومحمد ناصر الدين، اللذين سقطا في المعارك بسوريا، إنه وعندما قرأ تصريحات “السبهان”، وجد فيه إيجابيات، مضيفا “كلام السبهان يؤكد ما قلته عن تحالفات دولية لمواجهة المقاومة سابقا، وحجة السبهان المحافظة على الأمن والسلام الإقليمي”.

والإيجابيات المهمة بحسب نصر الله، هي: “الأولى أنه مسلّم أن العقوبات ليست هي الحل، وبالتالي لا يمكن الرهان عليها، ثانيا أنه يعترف بأن حزب الله هو قوة إقليمية كبرى ولا يمكن مواجهته إلا بتحالف دولي صارم”.

ووفقا لنصر الله، فإن ذلك يعني أن الذهاب إلى تحالفات لبنانية لمواجهة حزب الله غير مجدٍ، متابعا: “حزب الله أكبر من أن يواجهه السبهان بتحالف محلي، وهو يعرف أن حكام السعودية لا يستطيعون القيام بأي شيء مع حزب الله ولذلك هو بحاجة إلى تحالف دولي”.

ليأتي الرد من “السبهان” في تغريدة اخرى قائلا: ” وإذا أتتك مذمتي من ناقص……فهي الشهادة لي بأنـي كامل”.