كعادته، تراجع نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان عن تغريدته التي فضحت دول الحصار وكشفت السبب الرئيسي لافتعالها الازمة مع قطر، ليؤكد مجددا بان تصريحاته تمثله شخصيا، وهو ما يؤكد تعرضه لضغوط أجبرته على قول ذلك.

وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” محاولا إخراج دول الحصار من الفضيحة التي ورطهم فيها حول أن الأزمة ستنتهي بمجرد سحب ملف تنظيم قطر لمونديال 2022: ” بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أردت التحجج بحجج واهية”.

بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أردت التحجج بحجج واهية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “: عندما اقول ان قطر لا تستطيع إتمام الإنشاءات الرياضية لا اقول جزافا…فقد تضاعفت عليها التكلفة ثلاث مرات عما كان مقررا نظرا لارتفاع الاسعار”.

عندما اقول ان قطر لا تستطيع إتمام الإنشاءات الرياضية لا اقول جزافا…فقد تضاعفت عليها التكلفة ثلاث مرات عما كان مقررا نظرا لارتفاع الاسعار — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2017

وزعم “خلفان” ان ” قطر قررت عمل إشكالية من حولها لتلوم دول الجوار على عجزها عن تنظيم المونديال”.

فقطر قررت عمل إشكالية من حولها لتلوم دول الجوار على عجزها عن تنظيم المونديال — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2017

وادعي قائلا: ” ولقد سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أن حسابي هذا يعبر عن رايي الشخصي ولا يمثل أي جهة أو طرف آخر”.

ولقد سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أن حسابي هذا يعبر عن رايي الشخصي ولا يمثل أي جهة أو طرف آخر — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2017

يشار إلى أنه وفي اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات دول الحصار ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره، وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.