نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن بائعة هوى لم تسمها، تفاصيل مثيرة عن “ستيفن بادوك”، منفذ هجوم لاس فيغاس الدموي الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 58 شخصاً وأصيب حوالي 500 آخرين.

وقالت بائعة الهوى إنها أمضت ساعات في احتساء الكحول ولعب القمار في “سين سيتي” برفقة “بادوك”، الذي وصفته بأنه مصاب بـ”البارانويا” و”الهوس”.

وأضافت أنه عندما كان يربح في القمار، كان يصطحبها إلى غرفته لإقامة “علاقة جنسية عدائية وعنيفة جدا”، يتخلّلها أيضا عيش هوامات الاغتصاب، بحسب قولها.

وذكرت “ديلي ميل” أن المرأة البالغة سمعت بادوك في عدة مناسبات، يرى 11 سبتمبر، من تدبير الحكومة.

يشار إلى أن تنظيم الدولة أعلن تبنيه الهجوم، زاعما أن بادوك أسلم قبل نحو 6 شهور، وهو ما تنفيه الصحف الأمريكية.