قال التلفزيون المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صادق مساء الأحد، على منح فريق كرة القدم المتأهل لنهائيات كأس العالم 60 مليون جنيه.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر في رئاسة الجمهورية بأن السيسي صادق على مكافأة مقدارها 1.5 مليون جنيه (85 ألف دولار) لكل لاعب، بعد الفوز على الكونغو.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري رصد مبلغ مليون جنيه مكافآت خاصة لكل لاعب في المنتخب، في حالة الصعود لمونديال روسيا 2018.

كما رصدت وزارة الشباب والرياضة مكافآت تصل إلى 500 ألف جنيه لكل لاعب أيضاً، للوصول للمونديال.

وحقق المنتخب المصري فوزاً صعباً وثميناً، بهدفين مقابل هدف لمنتخب الكونغو، في المباراة التي جمعت بينهما في مصر مساء الأحد.

وبهذه النتيجة تأهل الفريق المصري إلى نهائيات كأس العالم، التي ستقام في روسيا منتصف العام المقبل، دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة في مباريات التصفيات.

وتصدَّر الفريق المصري مجموعته برصيد 12 نقطة في المركز الأول، مقابل 8 نقاط لأوغندا في المركز الثاني، و6 نقاط لغانا في المركز الثالث.