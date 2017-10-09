أكد حساب “كشكول” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن الخوف والتهديد الذي يواجهه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منعه من الحضور لاستقبال والده الملك سلمان بن عبد العزيز بعد عودته من روسيا كما جرت العادة.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” MBS لم يستقبل والده في الرياض أيضا! هناك تهديد حقيقي لحياته. اللهم انزع عنه لباس الأمن وأبدله رعبا لا يهنأ معه بعيش”.

MBS لم يستقبل والده في الرياض أيضا!

هناك تهديد حقيقي لحياته.

اللهم انزع عنه لباس الأمن وأبدله رعبا لا يهنأ معه بعيش.https://t.co/t3zgNTxhW7 — كشكول (@coluche_ar) October 8, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” كما أن حفلة الاستقبال لم يحضرها MBN الذي مازال في غيابة الجب. وكذلك عزوز الذي أكله الذئب. ولم يحضر أيضاً بندر بن سلمان الشقيق المختفي قسراً”.

كما أن حفلة الاستقبال لم يحضرها MBN الذي مازال في غيابة الجب.

وكذلك عزوز الذي أكله الذئب.

ولم يحضر أيضاً بندر بن سلمان الشقيق المختفي قسراً. pic.twitter.com/6j1ILAC0Jy — كشكول (@coluche_ar) October 8, 2017

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى الرياض مساء الأحد قادماً من موسكو بعد زيارة الدولة التي قام لروسيا الاتحادية.

ولدى وصوله إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط كان في استقباله في ساحة المطار: الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى لفيف من الامراء ليس من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان ولا عبد العزيز بن فهد.