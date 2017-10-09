أكدت الاكاديمية الأردنية، الدكتورة فاطمة الوحش بان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ينتهج أسلوبا شاذا بتحمسه لأفكار غريبة، موضحة أنه إذا لم ينصب ملكا ووالده على قيد الحياة، فلن يجس على العرش أبدا لوجود معارضة قوية ونفور من أقرانه الامراء تجاهه.

وقالت “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:”الامير ابن سلمان بعيدا عن شخصيته فقد انتهج اسلوبا شاذا بتحمسه لأفكار غريبة ابطأت النمو الفكري #السعودي الاصيل واوجدت لبسا بالهوية الثقافية”.

الامير ابن سلمان بعيدا عن شخصيته فقد انتهج اسلوبا شاذا بتحمسه لافكار غريبة ابطأت النمو الفكري #السعودي الاصيل واوجدت لبسا بالهوية الثقافية — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) October 9, 2017

وأكدت في تغريدة اخرى أن “الامير ابن سلمان اذا لم يستلم الحكم ” كملك” بعهد والده فلن يجلس ع عرش #السعودية ابدا،،هناك نفور داخلي وخارجي منه ووضعه حرج مع اقرانه الامراء”.

الامير ابن سلمان اذا لم يستلم الحكم " كملك" بعهد والده فلن يجلس ع عرش #السعودية ابدا،،هناك نفور داخلي وخارجي منه ووضعه حرج مع اقرانه الامراء — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) October 9, 2017

وكانت مصادر قد كشفت بان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يواجه معارضة قوية داخل الأسرة الحاكمة ترفض توليه العرش لصغر سنه وعدم خبرته، بالإضافة لوجود أمراء كثر أحق منه، مثل “أبناء الأمير نايف” أو أيناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز خاصة الأمير متعب.

وتشير أنباء بأن عدد كبير جدا من الامراء يدعمون الامير أحمد بن عبد العزيز آل سعود لتولي العرش خلفا للملك سلمان.

وكان “ابن سلمان” قد شن حملة اعتقالات كبيرة طالت عدد من الدعاة والشيوخ الذين استشعر عدم رضاهم عنه، بالإضافة لعدد من الأمراء وعلى رأسهم الامير عبد العزيز بن فهد.