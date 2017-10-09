في تصريحات وصفها النشطاء بـ”المنطق البطيخي” قال السياسي الكويتي المعروف إن ما وصفه بـ”النحس الإخواني” قد زال عن وذلك عقب فوز أمس، الأحد، على منتخب الكونغو ووصوله لكأس العالم 2018 في روسيا.

 

ودون “الجارالله” في تغريدة له عبر صفحته بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”نهني الكره المصريه برحيل الاخوان مصرنصر هاالله علي أذاهم والنحس الاخواني رحل عن المحروسه تعافي إقتصادي ونصر كروي وترحيب دولي ولاعزاء للأخوان”

 

وتابع مزاعمه”من إنقشعت غيوم الاخوان السوداء عن سماء مصر  والانتصارات تزداد إنتصار ات إقتصاديه وكرويه وسمعه دوليه وثقه في إستثماراتها وتعافي سريع وزوار”

 

وشن نشطاء تويتر هجوما حادا على “الجارالله” الذي عرف بقربه من نظام المخلوع حسني مبارك وعدواته الشديدة لجماعة الإخوان حول العالم.

 

حساب “@ibrahimkhalif11″ أحرجه بالرد قائلا:”بغض النظر عّن الاخوان

فين الاقتصاد اللي اتعافى ولا الجنيه غرق واخدك معاه”

 

وسخر “بوعبدالله” من تصريحات الجارالله بقوله:”منطق بطيخي”

 

وقال  WAJDI ELHADI:”وانتم ليش ما تأهلتم😂😂😂😂 هل انتم نحس على اهل ؟”

 

 

 

 

 