في تصريحات وصفها النشطاء بـ”المنطق البطيخي” قال أحمد الجارالله السياسي الكويتي المعروف إن ما وصفه بـ”النحس الإخواني” قد زال عن مصر وذلك عقب فوز المنتخب المصري أمس، الأحد، على منتخب الكونغو ووصوله لكأس العالم 2018 في روسيا.

ودون “الجارالله” في تغريدة له عبر صفحته بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”نهني الكره المصريه برحيل الاخوان مصرنصر هاالله علي أذاهم والنحس الاخواني رحل عن المحروسه تعافي إقتصادي ونصر كروي وترحيب دولي ولاعزاء للأخوان”

نهني الكره المصريه برحيل الاخوان مصرنصر هاالله علي أذاهم والنحس الاخواني رحل عن المحروسه تعافي إقتصادي ونصر كروي وترحيب دولي ولاعزاء للأخوان — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 9, 2017

وتابع مزاعمه”من إنقشعت غيوم الاخوان السوداء عن سماء مصر والانتصارات تزداد إنتصار ات إقتصاديه وكرويه وسمعه دوليه وثقه في إستثماراتها وتعافي سريع وزوار”

من إنقشعت غيوم الاخوان السوداء عن سماء مصر والانتصارات تزداد إنتصار ات إقتصاديه وكرويه وسمعه دوليه وثقه في إستثماراتها وتعافي سريع وزوار — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 9, 2017

وشن نشطاء تويتر هجوما حادا على “الجارالله” الذي عرف بقربه من نظام المخلوع حسني مبارك وعدواته الشديدة لجماعة الإخوان حول العالم.

حساب “@ibrahimkhalif11″ أحرجه بالرد قائلا:”بغض النظر عّن الاخوان

فين الاقتصاد اللي اتعافى ولا الجنيه غرق واخدك معاه”

بغض النظر عّن الاخوان

فين الاقتصاد اللي اتعافى ولا الجنيه غرق واخدك معاه — Love Egypt (@ibrahimkhalif11) October 9, 2017

وسخر “بوعبدالله” من تصريحات الجارالله بقوله:”منطق بطيخي”

منطق بطيخي — بو عبدالله (@ssalem1979) October 9, 2017

وقال WAJDI ELHADI:”وانتم ليش ما تأهلتم😂😂😂😂 هل انتم نحس على اهل الكويت؟”

وانتم ليش ما تأهلتم😂😂😂😂 هل انتم نحس على اهل الكويت؟ — WAJDI ELHADI (@SAMHWFE) October 9, 2017

تعافي اقتصادي يا الحيوان الناطق والشعب المصري وصل لمرحلة من القهر والظلم لم يصلها سابقا. — غامض (@mganim1901) October 9, 2017

حدثنا عن ازدياد الامراض و ارتفاع الاسعار و حالات التحرش و الابتزاز و انهيار الاخلاق و الاقتصاد و علو الفساد و الكذب و الافتراء و المرتزقة — عبد الرحمن الجراح (@at_aljarrah) October 9, 2017

كعادتك تكذب زورا وبهتانا….مصر من أردى الى أردى

والله يعين المصريين على المجرم الانقلابي السيسي…يا تافه — ابن راهويه (@KsaUsaVip) October 9, 2017