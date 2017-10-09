في وصلة جديدة من وصلات نفاقه المعهودة، حاول ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي تملق عيال زايد وامتداحهم بعدد من التغريدات عبر حسابه بتويتر، لكن النشطاء كانوا له بالمرصاد.

وغرد “خلفان” عبر حسابه بتويتر كما رصدت (وطن) محاولا تملق محمد ابن راشد حاكم دبي قائلا:”عندما تضيق آفاق الإبداع…يرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مساحة واسعة ليبدع فيها في مكان ما.”

عندما تضيق آفاق الإبداع…يرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مساحة واسعة ليبدع فيها في مكان ما. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

وتابع “لو أن كل واحد فينا تتلبسه حالة الإبتكار التي تتلبس محمد بن راشد طوال أوقاته لأنجزنا المعجزات.”

لو أن كل واحد فينا تتلبسه حالة الإبتكار التي تتلبس محمد بن راشد طوال أوقاته لأنجزنا المعجزات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

واستمر في خلفان في نظم نفاقه قائلا:”رأيت في حياتي مهمومين بأوطانهم لكن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نوعية مختلفة تماما.”

رأيت في حياتي مهمومين بأوطانهم لكن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نوعية مختلفة تماما. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

واستطرد “لو كل واحد فينا عمل بهمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكان ما لا يصدق من تحقيق للأهداف.”

لو كل واحد فينا عمل بهمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكان ما لا يصدق من تحقيق للأهداف. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

ولم ينسى “خلفان” بالنهاية منافقة سيده الآخر محمد ابت زايد حتى لا يغضب عليه وغرد :”لدينا قائدين من وجهة نظري الشخصية أحدهما يصنع الحاضر والثاني يصنع المستقبل..هما محمد بن راشد ومحمد بن زايد”، مضيفا “هذا التكامل القيادي سر من أسرار نجاح الإمارات.”

لدينا قائدين من وجهة نظري الشخصية أحدهما يصنع الحاضر والثاني يصنع المستقبل..هما محمد بن راشد ومحمد بن زايد — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

هذا التكامل القيادي سر من أسرار نجاح الإمارات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

وشن النشطاء هجوما عنيفا على ضاحي خلفان ووصفوه بالمنافق الذي فاحت رائحة نفاقه وانتشرت.

ضاحي خلفان شغلته بس التطبيل — وليد آل قطر 🇶🇦 (@waledalenzi_) October 8, 2017

أكيد يرى مساحة واسعة من الدعارة والمعلايات يستحق شهادة في أفاق الدعارة. — يوسف الوليد (@LvQlNTeW2JwNiEs) October 8, 2017

رأيت في حياتي الكثير من المتملقين ولم اجد أكثر تملقأ منك يا خلفان . — Alisalam Allamy (@AllamyAaavvvbbb) October 8, 2017

نعم. شخصيه. مريضه لايهتم الا بالمنتجعات والمراقص وشرب بول البعير. قبحكم الله ياصهاينه العرب — كلك نظر (@abohloo33) October 8, 2017

لكن انا لم آراء عبد الله بن أبي بن سلول لكن اتوقع كان اشرف منك واصدق منك — Store33334606 (@store333406) October 8, 2017

طب ودا بيصنع ايه بيصنع كفته pic.twitter.com/xS3Ej8Tzlg — م/ محمد البهلول (@Mohamedalbahlo1) October 8, 2017

الاول مسكين والثاني سكين قذره — Nasser bin ali (@n_al5ulaifi) October 8, 2017