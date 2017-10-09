في وصلة جديدة من وصلات نفاقه المعهودة، حاول نائب رئيس شرطة تملق وامتداحهم بعدد من التغريدات عبر حسابه بتويتر، لكن النشطاء كانوا له بالمرصاد.

 

وغرد “خلفان” عبر حسابه بتويتر كما رصدت (وطن) محاولا تملق محمد ابن راشد حاكم دبي قائلا:”عندما تضيق آفاق الإبداع…يرى الشيخ آل مكتوم مساحة واسعة ليبدع فيها في مكان ما.”

 

وتابع “لو أن كل واحد فينا تتلبسه حالة الإبتكار التي تتلبس محمد بن راشد طوال أوقاته لأنجزنا المعجزات.”

 

واستمر في خلفان في نظم نفاقه قائلا:”رأيت في حياتي مهمومين بأوطانهم لكن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نوعية مختلفة تماما.”

 

واستطرد “لو كل واحد فينا عمل بهمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكان ما لا يصدق من تحقيق  للأهداف.”

 

ولم ينسى “خلفان” بالنهاية منافقة سيده الآخر محمد ابت زايد حتى لا يغضب عليه وغرد :”لدينا قائدين من وجهة نظري الشخصية أحدهما يصنع الحاضر والثاني يصنع المستقبل..هما محمد بن راشد ومحمد بن زايد”، مضيفا “هذا التكامل القيادي سر من أسرار نجاح .”

 

وشن النشطاء هجوما عنيفا على ضاحي خلفان ووصفوه بالمنافق الذي فاحت رائحة نفاقه وانتشرت.

 

 

 

 

 

 

 