في حادثة غريبة بمحكمة عفيف العامة في السعودية، تلقي قاض دعوى رفعها سعودي ضد مقيم عربي يتهمه بسحل ودهس “نملة”.

وفي التفاصيل، حسب ما نشرت صحيفة البيان الإماراتية، قبل القاضي محمد الفايز، دعوي قضائية رفعها سعودي ضد مقيم بحجة قيامه بسحل ودهس “نملة أمام عيني وقتلها وتطبيق النظام الشرعي بحقه”، مضيفا بدعواه أن النمل “مخلوق من مخلوقات الله وله حق علي الخلق”.

وطالب المدعي بمعاقبة الشخص المدعي عليه بحزم، فيما أصر المواطن السعودي أن تدخل دعواه لمجلس القضاء.

القاضي فتح جلسة للمدعي “وكيل النملة”، كما سميت معاملته بها وسرد دعواه أمام القاضي، مثبتا بالأدلة والبراهين أن النمل له حق. وقال القاضي : “دعواك قبلت وبصفتك وكيلاً لنملة يتضح لي خلال ملف القضية أنك لم تحضر وكالة شرعية من ذوي النملة التي قتلها المدعي عليه، ولا يمكن النظر في قضية ما لم يكن المعني بالأمر حاضراً أو له وكيل شرعي”.

القاضي لم يكتف بما قال، بل طلب من المدعي أن يحضر وكالة شرعية من ذوي النملة”وسوف نطلب المدعي عليه للمحكمة”، عندها لم يجد السعودي الذي صدم برد القاضي إلا أن يغادر المحكمة.

ونقل موقع العربية نت”، عن صاحب الدعوي نصار المرشدي، تفاصيل القضية، وقال: “نعم رفعت قضية ضد المقيم، وأطالب بمقاضاة الشخص المذكور الذي أقدم علي سحق وسحل (نملة)، أمام عيني بطريقة لا تليق بمفاهيم عقيدتنا الإسلامية الذي وجه الإنسان المسلم بالرفق والتعامل مع جميع المخلوقات التي خلقها الله باللطف، ومنها النمل وهو من ما ورد النهي عن قتله إضافة للنحل والهدهد وغيرها من المخلوقات غير الضارة أو المهددة لحياة الإنسان”.

وأضاف المرشدي: “طلبت في دعواي في محكمة عفيف العامة أن يتم تطبيق النظام الشرعي بحقه، وقد وجدت معارضة وانتقاداً واسعين من الموظفين في المحكمة وحتي من عرف بمحتوي القضية من المواطنين، وبعد تردد من الموظفين، عرضت القضية علي القاضي، وقبلها، وجلست في مجلس القضاء، وسُجل محضر بالجلسة، وما ورد في لائحة الدعوي لدي القاضي، إلا أني تفاجأت برد القاضي، وما زلت عند موقفي بضرورة مقاضاة الجاني”.