في محاولة يائسة كعادته لتشويه صورة قطر التي بات يحلم بها ليل نهار، خرج ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ليتحدث باسم الشعب القطري ويفترض عدد من الإحصائيات الكاذبة.
حيث ادعى “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”74% من الشعب القطري يرون أن محطة الجزيرة محطة سيئة.”
74% من الشعب القطري يرون أن محطة الجزيرة محطة سيئة.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017
وأضاف زاعما:”80% من الشعب القطري لا يثقون في إيران.”
80% من الشعب القطري لا يثقون في إيران.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017
وواصل “خلفان” افتراءاته عبر إحصائياته الوهمية “90 % من الشعب القطري لا يؤيد حزب الله وجماعة الحوثي. ( في حين أن الحكومة على عكس ذلك )”
90 % من الشعب القطري لا يؤيد حزب الله وجماعة الحوثي.
( في حين أن الحكومة على عكس ذلك )
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017
واختم صبي ابن زايد تغريداته التي حاول فيها الإساءة لقطر قائلا:”من الواضح جدا أن الحكومة القطرية لا تعبر سياستها عن احاسيس ومشاعر وآمال المواطنين.”
من الواضح جدا أن الحكومة القطرية لا تعبر سياستها عن احاسيس ومشاعر وآمال المواطنين.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017
ورد المغردون القطريون وغيرهم على “خلفان” ولقنوه درسا قاسيا لن ينساه، وترصد لكم (وطن) بعض هذه الردود.
مصدر وتفاصيل هذه الإحصائية العلمية لو سمحت
— Jerry Jeremiah (@JerryJeremiahUS) October 7, 2017
كذااااااب يادجال
— محمد 🇶🇦 المري (@OvMOVP0bskkKpxw) October 7, 2017
مصدرها من حمد المزروعي 😂
— خلدون عبد الحميد (@Vpn4HbbhSFaNXjI) October 7, 2017
القلق والقهر الي فيكم كله ب سبب الجزيرة هههههه تقرير 60 ثانيه ف قناة الجزيرة يزلزلكم ي دوله من ورق
— تميميّ ألهوى .. (@frReEe_BiRrd) October 7, 2017
ليش مسوي استفتاء انت وحلقك. و54 من الشعب الاماراتي يطالبون بالجزر المحتله
— الاسطورة🎖🏅 (@al6torh) October 7, 2017
كذاااااااب يابن البارات و المراقص و منبع الدعارة
— محمد 🇶🇦 المري (@OvMOVP0bskkKpxw) October 7, 2017
الله يفضحك انشاء الله ياكذوب
— م/ محمد البهلول (@Mohamedalbahlo1) October 7, 2017
كلهم نفس الاسلوب المظروطي (حمود ريكي) الصبي دليم ( الدب الداشر) ال شيك الحاخام وسيم يوسف … ياخذون من نفس الحمار
— MA 🇶🇦 محمد المانع (@maaqtr) October 7, 2017
2 تعليقات علي ““كذاب يا ابن البارات والمراقص”.. مغردون يلقنون ضاحي خلفان درسا قاسيا”
%120 من الشعب القطري متأكدين من ان ضاحي خرفان اكبر حمار في التاريخ ، وان شيخ الحمير محمد زايد اكبر كلب عرفه التاريخ .
العاهرة اكرمكم الله تتاجر بفرجها..ترى بما يتاجر هذا العاهر خلفان….فتحة شرجه طبعا القذرة قذارة منظره وصلعته الحقيرة اكرمكم الله