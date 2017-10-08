في محاولة يائسة كعادته لتشويه صورة قطر التي بات يحلم بها ليل نهار، خرج ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ليتحدث باسم الشعب القطري ويفترض عدد من الإحصائيات الكاذبة.

حيث ادعى “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”74% من الشعب القطري يرون أن محطة الجزيرة محطة سيئة.”

74% من الشعب القطري يرون أن محطة الجزيرة محطة سيئة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017

وأضاف زاعما:”80% من الشعب القطري لا يثقون في إيران.”

80% من الشعب القطري لا يثقون في إيران. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017

وواصل “خلفان” افتراءاته عبر إحصائياته الوهمية “90 % من الشعب القطري لا يؤيد حزب الله وجماعة الحوثي. ( في حين أن الحكومة على عكس ذلك )”

90 % من الشعب القطري لا يؤيد حزب الله وجماعة الحوثي.

( في حين أن الحكومة على عكس ذلك ) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017

واختم صبي ابن زايد تغريداته التي حاول فيها الإساءة لقطر قائلا:”من الواضح جدا أن الحكومة القطرية لا تعبر سياستها عن احاسيس ومشاعر وآمال المواطنين.”

من الواضح جدا أن الحكومة القطرية لا تعبر سياستها عن احاسيس ومشاعر وآمال المواطنين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017

ورد المغردون القطريون وغيرهم على “خلفان” ولقنوه درسا قاسيا لن ينساه، وترصد لكم (وطن) بعض هذه الردود.

مصدر وتفاصيل هذه الإحصائية العلمية لو سمحت — Jerry Jeremiah (@JerryJeremiahUS) October 7, 2017

كذااااااب يادجال — محمد 🇶🇦 المري (@OvMOVP0bskkKpxw) October 7, 2017

مصدرها من حمد المزروعي 😂 — خلدون عبد الحميد (@Vpn4HbbhSFaNXjI) October 7, 2017

القلق والقهر الي فيكم كله ب سبب الجزيرة هههههه تقرير 60 ثانيه ف قناة الجزيرة يزلزلكم ي دوله من ورق — تميميّ ألهوى .. (@frReEe_BiRrd) October 7, 2017

ليش مسوي استفتاء انت وحلقك. و54 من الشعب الاماراتي يطالبون بالجزر المحتله — الاسطورة🎖🏅 (@al6torh) October 7, 2017

كذاااااااب يابن البارات و المراقص و منبع الدعارة — محمد 🇶🇦 المري (@OvMOVP0bskkKpxw) October 7, 2017

الله يفضحك انشاء الله ياكذوب — م/ محمد البهلول (@Mohamedalbahlo1) October 7, 2017