في محاولة يائسة كعادته لتشويه صورة التي بات يحلم بها ليل نهار، خرج نائب رئيس شرطة ليتحدث باسم ويفترض عدد من الإحصائيات الكاذبة.

 

حيث ادعى “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”74% من الشعب القطري يرون أن محطة محطة سيئة.”

 

وأضاف زاعما:”80% من الشعب القطري لا يثقون في إيران.”

 

وواصل “خلفان” افتراءاته عبر إحصائياته الوهمية “90 % من الشعب القطري لا يؤيد حزب الله وجماعة الحوثي. ( في حين  أن الحكومة على عكس ذلك )”

 

واختم صبي ابن زايد تغريداته التي حاول فيها الإساءة لقطر قائلا:”من الواضح جدا أن  الحكومة القطرية لا تعبر سياستها عن احاسيس ومشاعر وآمال المواطنين.”

 

ورد المغردون القطريون وغيرهم على “خلفان” ولقنوه درسا قاسيا لن ينساه،  وترصد لكم (وطن) بعض هذه الردود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 