في تحريض علني ضد مسلمي “الروهينغا” المقيمين في المملكة العربية السعودية واستباقا للتحقيقات، اتهمت حسابات عديدة تابعة للكتائب الإلكترونية التي يديرها المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، بأن منفذ هجوم “قصر السلام” بجدة أمس السبت.

وزعمت هذه الحسابات، بأن منف الهجوم هو “برماوي الجنسية” إشارة إلى “بورما” أو “ميانمار” التي تشهد عمليات إبادة ضد المسلمين “الروهينغا”، داعين السلطات إلى ترحليهم من المملكة، دون ذكر أي مصدر يثبت صحة اتهامها.

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام

🔴#المعلومات_الاولية تشير الى ان منفذ المحاولة من #الجالية_البرماوية

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اذا صحت المعلومات فملفهم يجب ان يُلتفت له pic.twitter.com/B4LRaV8EPE — ابو فيصل #2030 (@Ksa_forces_ksa) October 7, 2017

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام نطالب بترحيل الجالية البرماويه

من اطهر بقاع الأرض تكاثرهم عشوائيتهم

بمكه منظر لا يليق بها علاوة على جرائمهم — مريم القرشي (@lm_different) October 7, 2017

الدافع إرهابي داعشي ويقال المنفذ من الجالية البرماوية — Ali Abdullah (@40504535a3b249f) October 7, 2017

@ReeeemAlfalaaa الجاليه البرماويه في بلدنا اصبحو مسيسين وينتظرون الفرصه كي تحين لهم — أ/وفاء السريّع (@wafa_Alsareia) October 7, 2017

عاطفتنا أرسلت أبنائنا للموت في دول القتال وصنعت منهم إرهابيين ومكنت المجنسين الحاقدين من وطننا! كفى🤚

#لا_لاستيطان_الجاليه_البرماويه_بمكه — #بند ١٠٥ (@alhajryfahad) October 7, 2017

أنا أتعاطف معهم إنسانياً ودينياً لكن أرفض جلبهم إلى وطني وتجنيسهم ليعيثوا فيه فساداً كما يحدث الآن

#لا_لاستيطان_الجاليه_البرماويه_بمكه — #بند ١٠٥ (@alhajryfahad) October 7, 2017

واستمر الهجوم والتحريض ضد الجالية “البورميين”، إلى أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن منفذ الاعتداء هو مواطن سعودي يبلغ من العمر 28 عاما، ولم يسبق تسجيل أي ملاحظة حول علاقته بالإرهاب، سابفا.

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بمقتل رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار.

وقال المتحدث في بيان له إنه “عند الساعة (الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة) من فجر يوم السبت.. تعرضت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)..”.

وتابع أنه تم التعامل مع ذكل الشخص على الفور من قبل رجال الحرس الملكي “وفق ما يقتضيه الموقف”، م أدّى إلى مقتله في المكان حالاً، كما قُتِلَ رجلا أمن وأصيب 3 آخرين.

وأفاد المتحدث أنه “قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف”.