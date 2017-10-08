يواجه منتخب مصر الكونغو مساء الأحد، في استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وبث مسئولو استاد برج العرب آيات من القرآن الكريم، قبل اللقاء المرتقب بين مصر والكونغو بـ5 ساعات، طلبا للتوفيق.

وفي حالة الفوز يتأهل المنتخب المصري لكأس العالم بروسيا في 2018.

وذكرت وسائل إعلامٍ مصرية أن التشكيل الذي سيخوض المباراة هو: عصام الحضري في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وعلى جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي في الدفاع، ومحمد النني وطارق حامد “ارتكاز”، أمامهما محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي، وعمرو جمال وحيدا في الهجوم.