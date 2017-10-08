نشرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، الجمعة مقطع فيديو مثير يكشف ردة فعل وسخرية الجنود الروس في المطار خلال توقف السلم الكهربائي الذي استخدمه العاهل السعودي الملك سلمان للنزول من الطائرة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر 4 من الجنود (حرس الشرف) وهم يضحكون عندما توقف السلم الكهربائي، حيث ظل الملك سلمان متوقفاً في مكانه مدة 30 ثانية قبل أن يدرك بأن السلم قد توقف، ما دفع الحارس الشخصي له “الفغم” إلى تنبيهه، حتى اضطر الملك إلى النزول دون انتظار إعادة تشغيل السلم.

Die königliche Rolltreppe streikt Der saudi-arabische König Salman ist zu Besuch in Moskau und hat neben 1500 Untergebenen auch seine goldene Rolltreppe mit dabei. Doof nur, wenn sie nicht funktioniert… Posted by SPIEGEL ONLINE on Friday, October 6, 2017

وحظي الفيديو الذي نشرته المجلة الألمانية في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بتفاعل واسع، ووصل عدد مشاهداته بعد ساعات من نشره إلى 935 ألفاً، وشاركه أكثر من 4000 شخص.

وكان الملك سلمان وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء الماضي، في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى هذا البلد.

وتقدَّم مستقبلي الملك سلمان، في مطار فنوكوفو، جنوب غربي موسكو، ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وتأتي الزيارة قبل شهر من اجتماع لمنظمة “أوبك”، يتوقع أن يناقش خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج، الذي أدى إلى وقف نزيف الأسعار.