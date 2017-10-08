أدّى لاعبو منتخب مصر صلاة الفجر قبل ساعات من مواجهة منتخب الكونغو، في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويدخل المنتخب المصري المباراة مساء الأحد في استاد برج العرب بالإسكندرية، ولا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، والتشبث بحلم الوصول للمونديال منذ غياب 28 عاماً.

وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو لبث مسئولي استاد برج العرب آيات من القرآن الكريم، قبل اللقاء المرتقب بين مصر والكونغو بـ5 ساعات، طلبا للتوفيق.

وفي حالة الفوز يتأهل المنتخب المصري لكأس العالم بروسيا في 2018.

وذكرت وسائل إعلامٍ مصرية أن التشكيل الذي سيخوض المباراة هو: عصام الحضري في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وعلى جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي في الدفاع، ومحمد النني وطارق حامد “ارتكاز”، أمامهما محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي، وعمرو جمال وحيدا في الهجوم.