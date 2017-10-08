استنكر المستشار وليد شرابي القيادي السابق بحركة قضاة من أجل مصر، محاولة إعلام السيسي تغييب الشعب عن الواقع والمستنقع الذي أوقع فيه السيسي البلاد، عن طريق إلهائهم بمباريات كرة القدم كما كان يفعل نظام مبارك.

وقال “شرابي” في تغريدة دونها على صفحته بتويتر رصدتها (وطن):”إعلام المخابرات المصرية يقنع المواطن البسيط بأن وصول مصر إلى كأس العالم إنجاز عظيم لكن خروجها من التصنيف العالمي للتعليم أمر طبيعي !!!”

إعلام المخابرات المصرية يقنع المواطن البسيط بأن وصول مصر إلى كأس العالم إنجاز عظيم لكن خروجها من التصنيف العالمي للتعليم أمر طبيعي !!! — Waleed Sharaby (@waleedsharaby) October 7, 2017

ويقام لقاء منتخب مصر والكونغو فى السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، قد تداولوا أخبارا عن خروج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.

وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر “التعليم في مصر… نحو حلول إبداعية”، والذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة دار أخبار اليوم، قائلا:”ظل ترتيبنا فترة كبيرة متأخرًا جدًا، وأخيرًا خرجنا من التصنيف”، مشيرا إلى أن المنتج المعرفي لايرقى لطموحاتنا رغم كثرة الأموال التي تصرف عليه.

في الوقت نفسه كشف موقع دوت مصر ما قال إنه حقيقة خروج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم حين ذكر أن ما نشره الموقع الرسمي World Economic Forum في تقريره بشأن مصر والذي تضمن ترتيبها رقم 134 من حيث جودة التعليم من إجمالي 138 دولة، وترتيبها رقم 112 من حيث الأولويات الأخرى للتعليم العالي والتدريب، الأمر الذي ينفى خروجها من التصنيف العالمي، ويكشف-بحسب الموقع- ضعف قيادات وزارة التربية والتعليم في الرد على الشائعات بدلا من الانسياق وراءها، وبحسب تقرير التنافسية العالمية فإنه بالفعل تواجة وزارة التربية والتعليم أزمة في مواجهة تأخر تصنيفها المتزايد كل عام ما يؤكد أنه حتما ستخرج من التصنيف العالمي لجودة التعليم، على الرغم من الأموال الطائلة التي تنفق في هذا الصدد .