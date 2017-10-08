في إطار الضربات المتوالية على رأس المملكة العربية السعودية، تسعى مجموعة من المشرّعين الأمريكيين، لإنهاء دعم واشنطن للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية باليمن، بدعوى أنه “تسبب في جرائم مريعة ضد الإنسانية”، بحسب تعبير أحد اعضاء الكونجرس.

وفي هذا الإطار يقود حاليًا عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، رو خانا؛ مسودة تشريع تسعى لوقف دور واشنطن، في تقديم الدعم الجوي للتحالف المتمثل في مد طائراته بالوقود أثناء تحليقها.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، تساءل “خانا” قائلا: “لماذا نمول ونشترك في حرب بالوكالة ما بين السعودية وإيران، وحرب ضد الحوثيين؟ ليس للولايات المتحدة أي مصلحة في ذلك”.

وأضاف: “القسوة التي يقودها السعوديون خلال هذه الحملة، تجعلها (ما يحصل في اليمن) كارثة إنسانية خاصة”.

وتابع:”قصف آلاف المدنيين، وتفشي المجاعة والكوليرا، ليست هي الطريقة التي تعمل بها الولايات المتحدة، وإذا كانت السعودية تشارك في مثل هذه الجرائم المروعة ضد الإنسانية يجب ألا يكون لدينا أي علاقة بها”.

ووفقا لـ”خانا” الذي يدعم تشريعه المقترح 22 عضوا في مجلس النواب، بينهم جمهوريان، فإن القانون لو فشل في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره، فإنه على الأقل سيجعل أعضاء “الكونغرس” يبدون مواقفهم بشكل علني من دعم بلادهم للحملة السعودية.

وفي هذا الإطار، قال “خانا”: “كل عضو في الكونغرس يجب أن يصوت على القضايا المتعلقة فيما إذا كان على الولايات المتحدة التدخل في الشؤون العسكرية الأجنبية، وهو ما يفعله هذا (القانون)”.

وبرغم أن تمرير التشريع عبر «الكونغرس» قد يوقف دعم واشنطن للرياض، لكنه لن يعيق استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، التي تجريها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها هناك.

وتعتمد مسودة التشريع المطروحة في جهودها على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أصدرته العام الماضي، اعتبر المعارك التي يقودها التحالف غير مثمرة بالنسبة للجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لمطاردة “القاعدة” والقوى المرتبطة بها.