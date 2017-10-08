استنكر الكاتب القطري عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب القطرية”، سياسة قناة #العربية الممولة سعوديا والمدارة من أبو ظبي والتي تهدف لبث الفتنة وإشعال حرب بالمنطقة عن طريق ترويجها لأخبار كاذبة تؤجج الصراع.

وكان حساب “العربية عاجل” قد زعم في تدوينة له عبر موقع “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن تحذف ما نصه:”مراسلة العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة”.

من جانبه رد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فورا على تغريدة العربية مكذبا إياها قائلا: “ولا أحد في إسرائيل أعلن ذلك، لا رسمياً ولا ضمنياً، باستثناء مجموعات الواتساب للشائعات”.

وتابع: “إنذار كاذب ولا شيء غيره”.

وفي رسالة إلى قناة “العربية”، قال أدرعي: “انتظروا قليلاً قبل نشر الشائعات”.

وبعدها بدقائق، اضطرت “العربية” لحذف التغريدة ونفي الخبر الأول فيما يشبه الاعتذار لأدرعي.

وقالت في تدوينتها الجديدة عبر “تويتر”:”مراسلة العربية: إسرائيل تتراجع عن خبر سقوط صواريخ من غزة وتقول إن الإنذار كاذب”.

وتعليقا على هذه الواقعة التي وضعت قناة العربية في مأزق، قال “العذبة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”حتى المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلي كذب “العبرية” فحذفت التغرودة الصادرة من #الإمارات.

العبرية تريد حربا بأي ثمن يا إخوان..”