حضر الفنان يوسف الشريف وزوجته لتشجيع منتخب مصر في مباراته أمام الكونغو في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ورفض مسئولو مقصورة استاد برج العرب بالإسكندرية، تواجد “الشريف” في المقصورة الرئيسية المخصصة لكبار الزوار، وعدم وجود اسمه على المقاعد.

وطلب المنظمون من يوسف الشريف التواجد في مقاعد الدرجة الأولى، وهو ما استجاب له الفنان يوسف الشريف.

ويدخل المنتخب المصري المباراة مساء الأحد في استاد برج العرب بالإسكندرية، ولا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، والتشبث بحلم الوصول للمونديال منذ غياب 28 عاماً.