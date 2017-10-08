كشفت وثائق مسربة من المحكمة الجنائية الدولية، أن النجمة الأمريكية أنجيلينا جولي، تطوعت لتكون طعماً لإلقاء القبض على أحد أشهر المتهمين بجرائم الحرب في أفريقيا.

ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز”، في تقرير لها، فإنّ “جولي” عرضت خلال اجتماع مع المدعي العام السابق، لوريس مورينو أوكامبو، أن تكون “الطعم” ليقع فيه جوزيف كوني في قبضة المحكمة الدولية عام 2012.

وأوضحت الصحيفة، أن “أوكامبو” كان يريد إيفاد جولي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لمساعدته في اعتقال أمير الحرب الأوغندي جوزيف كوني، الذي نشرت مقاطع فيديو لجرائمه شمالي أوغندا، عندما كان قائدًا لـ”جيش الرب” عام 2012، حيث كشفت إحدى الرسائل الإلكترونيّة المسرّبة أنّ “جولي” عرضت فكرة دعوة “كوني” إلى العشاء ثم إلقاء القبض عليه.

وكان “أوكامبو” يأمل أن يوفد أنجيلينا جولي وربما زوجها (حينها) براد بيت مع قوات أميركية خاصة إلى معقل “كوني”، حيث تم اختطاف المئات من الأطفال.

وقال “أوكامبو” في إحدى الرسائل “انسوا المشاهير الآخرين. هي الشخص المناسب. هي تودّ أن يتم اعتقال كوني. هي جاهزة. وقد يذهب براد أيضاً”.

وتتهم المحكمة الدولية، كوني، بارتكاب جرائم حرب منها القتل والاغتصاب والاستعباد وتجنيد الأطفال قسراً.

وتم الكشف عن تلك المعلومات بعدما حصل موقع “ميديابار” الفرنسي على حوالى 40 ألف وثيقة اطّلعت عليها “صنداي تايمز” ومكتب التعاون الاستقصائي الأوروبي.

وكشف “ميديابار” الأسبوع الماضي أنّ أوكامبو سرّب معلومات حساسة إلى متّهم بارتكاب جرائم حرب كان يدفع له مبالغ ماليّة. وفتحت المحكمة تحقيقات باثنين من المكتب.