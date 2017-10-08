سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، غادة عويس، من نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بطريقة كوميدية جدا.

ونشرت “عويس” مقطع فيديو ساخر من الفريق “خلفان” خلال لقائه في برنامج الإعلامي “حسن معوض” على قناة “بي بي سي”، وضع فيه الإعلامي “معوض” الفريق “خلفان” في موقف محرج للغاية حين سأله عن ميزانية الدولة في الإمارات وهل يتم فصلها عن أموال “أولاد زايد”.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد ارتبك “خلفان” ارتباكا شديدا، ليقول أنه اموال الدولة هي اموال الشعب وأموال الشعب هي اموال الدولة.

وأضاف في إجابته المرتبكة قائلا: “لا شيء محدد للحاكم كلنا للحاكم والحاكم كله لنا”، ليضيف: “الحاكم عندنا هو الدولة والدولة عندنا هي الحاكم”.

من جانبها علقت “عويس” على الفيديو قائلة: ” من أكثر المقابلات التي أضحكتني في حياتي والتي أستخدمها كمثال في أثناء دورات التدريب التي أقدّمها في معهد الجزيرة للإعلام”.