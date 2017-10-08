تداول نشطاء مواقع التواصل “فيديو” قديم للمفكر الكويتي المعروف عبد الله النفيسي، يسخر فيه من تصريحات مسؤولين إماراتيين عن محاربة الإرهاب.

ويظهر المقطع المتداول سخرية “النفيسي” من إحدى زيارات عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي للقوات الإماراتية بأفغنستان والتي صرح فيها بأنه يطمئن على قواته وجاهزيتها لمحاربة الإرهاب قائلا:”الإرهاب لا زال بخير إذا عيال زايد يحاربونه”

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