لأول مرة قامت وسائل إعلام تركية بنشر صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء تأديته للخدمة العسكرية برفقة عدد من الضباط في دفعته.

وظهر أردوغان وهو يقف لالتقاط صورة تذكارية مع زملائه بعد إنهاء خدمتهم العسكرية في العام 1982، مرتدياً بزة عسكرية تحمل رتبة ضابط احتياطي في كلية توزلا العسكرية لقوات المشاة في مدينة إسطنبول.

ولم تكشف الصحف مصدر الصورة النادرة التي سرعان ما انتشرت بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس التركي الثاني عشر رجب طيب أردوغان قد عاد في العام 1983، – أي بعد عام واحد على إتمامه خدمته العسكرية كما أشارت الصحف – للحياة السياسية من خلال حزب الرفاه الإسلامي الذي أسسه آنذاك السياسي التركي الشهير نجم الدين أربكان الذي يعتبره أردوغان معلمه الأول.

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