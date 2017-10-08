مؤلم أن يكون العدو أرحم بك من أبناء جلدتك، هذا ما حصل بالضبط مع قناة “العربية”، حيث كذبها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي وعبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، حينما نشرت خبرا تحريضيا ضد قطاع غزة يزعم اعتراض إسرائيل لصاروخ مصدره قطاع غزة.

وقال حساب “العربية عاجل”في تدوينة له عبر موقع “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن تحذف: “”مراسلة العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة”.

من جانبه رد “أدرعي” فورا على تغريدة العربية مكذبا إياها قائلا: “ولا أحد في إسرائيل أعلن ذلك، لا رسمياً ولا ضمنياً، باستثناء مجموعات الواتساب للشائعات”.

وتابع: “إنذار كاذب ولا شيء غيره”.

وفي رسالة إلى قناة “العربية”، قال أدرعي: “انتظروا قليلاً قبل نشر الشائعات”.

حتى اليهود صاروا يضيقون ذرعاً من كذب قناة العربية.

وكر النفاق والشقاق ومصارف المال الحرام والفكر المنحل الخبيث. pic.twitter.com/YS8fEGOTM2 — كشكول (@coluche_ar) October 7, 2017

وبعدها بدقائق، اضطرت “العربية” لحذف التغريدة ونفي الخبر الأول فيما يشبه الاعتذار لأدرعي.

وقالت في تدوينتها الجديدة عبر “تويتر”:”مراسلة العربية: إسرائيل تتراجع عن خبر سقوط صواريخ من غزة وتقول إن الإنذار كاذب”.

مراسلة العربية: إسرائيل تتراجع عن خبر سقوط صواريخ من غزة وتقول إن الإنذار كاذب #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2017

من جانبهم، أغرق المغردين حساب “العربية” بردود ساخرة من كذبهم، مؤكدين بأن لا أحد يصدقها أو يثق في أخبارها.

اعتدنا على الكذب من قناتكم لذا لاننتظر التراجع من قبلكم فنحن نعرف ان الخبر مكذوب بمجرد تفردكم بنشره فأنتم مصدر الإشاعات حتى اسرائيل تكذبكم . — سليمان الخنيني (@ccc1376) October 7, 2017

يختااااااي دا انتوا اتفضحتوا فضيحة المطاهر ياديني — mohamed hamed (@scornito1) October 7, 2017

والله محد يكذب غيركم يا العبريه — Rashid Mohammed Alda (@aldabbabbagh1) October 7, 2017

حتى اليهودي يقولكم لاتكذبون وتطلعون اشاعات😂

والله ماتستحون من الكذب والاشاعات كعادتكم فشلتونا pic.twitter.com/w2CMRnIGEM — متدنوخ..} (@RefabL) October 7, 2017

اقسم أنكم أوسخ قناة ع وجه الأرض اتفووووو ع وجوهكم ياكلاب الصهاينة — Å😎 (@b_sharef_) October 7, 2017

يعني حتى إسرائيل أصابها الخجل من صهينتكم يا خونة ..الله ينتقم منكم — انور العنزي (@anwar99_anwar) October 7, 2017

لم يحن الوقت لضرب غزه ، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ، اعلام يعمل لمصلحه اسرائيل — Jassim Al-Bader (@ALBADER82) October 7, 2017