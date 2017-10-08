مؤلم أن يكون العدو أرحم بك من أبناء جلدتك، هذا ما حصل بالضبط مع قناة “”، حيث كذبها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وعبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، حينما نشرت خبرا تحريضيا ضد يزعم اعتراض لصاروخ مصدره .

 

وقال حساب “العربية عاجل”في تدوينة له عبر موقع “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن تحذف: “”مراسلة العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة”.

 

من جانبه رد “أدرعي” فورا على تغريدة العربية مكذبا إياها قائلا: “ولا أحد في إسرائيل أعلن ذلك، لا رسمياً ولا ضمنياً، باستثناء مجموعات الواتساب للشائعات”.

 

وتابع: “إنذار كاذب ولا شيء غيره”.

 

وفي رسالة إلى قناة “العربية”، قال أدرعي: “انتظروا قليلاً قبل نشر الشائعات”.

 

وبعدها بدقائق، اضطرت “العربية” لحذف التغريدة ونفي الخبر الأول فيما يشبه الاعتذار لأدرعي.

 

وقالت في تدوينتها الجديدة عبر “تويتر”:”مراسلة العربية: إسرائيل تتراجع عن خبر سقوط من غزة وتقول إن الإنذار كاذب”.

 

من جانبهم، أغرق المغردين حساب “العربية” بردود ساخرة من كذبهم، مؤكدين بأن لا أحد يصدقها أو يثق في أخبارها.