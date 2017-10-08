أكد شهود عيان على واقعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قصر السلام بمدينة جدة السعودية وراح ضحيته جنديين وإصابة ثلاثة آخرين ومقتل المنفذ، أن المهاجم رفض الاستسلام نهائيا لقوات الحرس الملكي.

وكشف محمد الشهري، وهو أحد الشهود، بأن تنبه رجال الأمن للمهاجم قلل من سقوط قتلى في صفوف القوات بشكل كبير، مشيرا إلى أن القوات الامنية حاولت الحفاظ على حياته ودعته لتسيلم نفسه، إلا انه رفض الطلب واستمر في إطلاق وابل كثيف من الرصاص، حتى تعاملت القوات معه ونجحت في قتله، في حين كشف شاهد آخر يدعى “عبد الحكيم الذيباني” في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، بأن المهاجم كان يرتدي قميصا أسودا وكاشف الرأس.

وفي نفس السياق، رجح اللواء السعودي المتقاعد مسفر الجعيد، الفعل الذي قام به المهاجم، يدل على انه أحد “الذئاب المنفردة” التي لا ترتبط بفكر الجماعات الإرهابية بدوافع عقائدية يسير من خلالها على نهج التنظيم.

وأوضح “الجعيد” أن الهجوم ليس مخططا له، مما يؤكد بان المهاجم نفذ الهجوم من نفسه ودون ان يكون مكلفا بتنفيذه من قبل قيادة أو إدارة.

وبين أن خطورة “الذئاب المنفردة” تكمن في إنها عناصر غير منظمة ولا تخضع لتنظيم ولا تستلم تعليمات، وإنما تخطط وتنفذ ضمن إمكاناتها الذاتية، ويتحركون كأشخاص عاديين ولا يثيرون ريبة في حركاتهم وسلوكهم.

وأشار “الجعيد” إلى أن الخطورة الأكبر لـ”الذئاب المنفردة” تكمن في صعوبة كشفها من قبل الأجهزة الامنية في أي دولة، موضحا بأنهم عادة لا تكون لديهم بصمة واضحة تعرف بها وتساعد على ملاحقتهم.

وكان ناشطون قد تداولوا منذ ساعات صباح السبت معلومات تفيد بمقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بمدينة جدة السعودية، أحد أهم قصور الحكم وصناعة القرار في المملكة؛ حيث مقر الديوان الملكي، وكذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء.

وتناقل الناشطون صورة شخص ممدد على الأرض، قالوا إنه “الإرهابي” المذكور، بعد مصرعه على أيدي أفراد الحرس الملكي المشرفين على تأمين القصر، بينما أشار مغرّدون وحسابات على “تويتر” إلى مقتل اثنين من عناصر الحراسات.

وسادت حالة من الفوضى والفزع بين السعوديين بالمملكة، بعد ورود أنباء عن الهجوم على قصر السلام بجدة، بينما ازداد القلق وانتشر الجدل بمواقع التواصل، بعد تحذير السفارة الأمريكية بالمملكة مواطنيها بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام.

ودشن مغردون هاشتاج #محاولة_اقتحام_قصر_السلام والذي تصدر التريند بتويتر خلال دقائق معدودة، وشمل العديد من التغريدات التي حوت تحليلات متعددة للحادث.