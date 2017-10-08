في اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات دول الحصار ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره وغنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.

اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني انفانتينو قد كشف في يوليو/تموز الماضي إن ست دول عربية تقدمن بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.

وفي حوار مع صحيفة “لوكال” السويسرية، قال “انفانتينو”: “تقدّمت ست دول بطلب لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر وهي السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر”، وهي دول شاركت في حصار قطر مؤخراً أو اتخذت إجراءات ضدها في السياق ذاته.

وتابع: “تلقينا تهديدات من الدول الستة بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر حفاظاً على سلامة الجماهير والمنتخبات المشاركة في البطولة العالمية”.

وأوضح رئيس “فيفا” في تصريحاته أن “الدول العربية الستة استندت فى طلبها إلى المادة رقم 85 التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول وتحويلها إلى أخرى حال وجود ظروف طارئة، واعتبرت الدول العربية أن دعم قطر للإرهاب أمر طارئ”، وهو اتهام تنفيه الدوحة بشدة.

وتابع انفانتينو تصريحاته قائلًا: “الدول أكدت أنه في حالة رفضنا ذلك الطلب، فإنها ستتقدم بمقترح آخر إلى الدول الأعضاء (في الجمعية العمومية للفيفا) ليتم التصويت على سحب التنظيم من قطر”.

يشار إلى انه في 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحريا وجوياً، فيما نفت الدوحة الاتهامات، مؤكدة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.